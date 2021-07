To, že na palubě jednoho z prvních turistických letů do vesmíru nebude chybět nejbohatší muž světa, nikoho nepřekvapilo. Jeff Bezos si s sebou ale bere velmi nečekanou spolucestující, kterou je 82letá bývalá pilotka. Ta se tím pádem stane nejstarším člověkem, který se do vesmíru podívá.