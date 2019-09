Tohle je láska! Muž šest hodin v letadle stál, aby manželka mohla spát

Identita muže na fotografii je neznámá, přesto lidi dojal svým gestem. Aby si jeho manželka mohla během dlouhého letu lehnout a prospat se, uvolnil jí své sedadlo a sám stál v uličce celých šest hodin. Příběh sdílela i některá britská média, například deník DailyMail.

Za prvních dvacet čtyři hodin se pod fotografií objevilo téměř dva a půl tisíc komentářů. "Tohle je láska," napsal Courtney Lee Johnson, který snímek z letadla nahrál na twitter. Mnohé lidi krásné gesto dojalo - viděli v něm pravou nefalšovanou lásku. Ne všichni se ale vyjádřili pozitivně.

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj — Courtney Lee Johnson (@courtneylj_) September 6, 2019

"Tohle není láska. Jeho žena je sobecká a on je slabý," zaznělo od jednoho z diskutujících. "Jestli je tohle láska, tak radši budu osamělý," napsal jiný z nich. "Zajímalo by mě, jestli by to stále bylo nazýváno láskou, kdyby to bylo opačně," dodal další.

Mnozí z nich situaci přirovnali k tragickému zakončení kultovního filmu Titanic. "Připomnělo mi to scénu s Rose a Jackem z Titanicu. To je tak hloupé," zaznělo v jednom komentáři. Kromě cyniků se na scéně objevili i skeptici. "Je to lež. V letadle ti nedovolí stát v uličce ani pět minut, natož šest hodin," napsal jeden z nich.