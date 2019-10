Tady spočine Karel Gott. Budeme mu nosit květiny, slibují místní

A slíbila, že konkrétní místo prozradí, "až to bude aktuální." Štáb TN.cz proto v úterý na zmíněný pražský hřbitov vyrazil, aby se pokusil Mistrův hrob najít.

A nejspíš se to i podařilo. Zároveň reportéři vyzpovídali další návštěvníky hřbitova, kterých se zeptali, co říkají na to, že Karel Gott spočine právě na Malvazinkách.

"Máme tady rodinný hrob a budu se tak moct zastavit nejen za maminkou, ale i u hrobu Karla Gotta a dát mu tam kytičku nebo zapálit svíčku," řekl například jeden z dotázaných.

Na Malvazinkách jsou pohřbené i jiné slavné osobnosti - například objevitel krevních skupin Jan Janský, prezident Antonín Novotný nebo spisovatel Ondřej Sekora.

Karel Gott zemřel 1. října ve věku 80 let, obklopený svými nejbližšími. Veřejnost se mohla s populárním zpěvákem rozloučit 11. října v pražském paláci Žofín, o den později se konala zádušní mše v katedrále svatého Víta pro pozvané hosty. Zároveň byl na ten den vyhlášený státní smutek.