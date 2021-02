Tohle se jen tak nevidí. Muž si skočil na toaletu a celou ji zdemoloval!

"Co se za dveřmi přesně událo, zůstane navždy asi trochu záhadou. Jediný svědek byl zároveň aktér celého příběhu a domluva s ním byla z mnoha důvodů složitá,“ začíná rozplétat příběh mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Muž se patrně snažil doběhnout včas na toaletu, ale osud byl o pár kroků ještě rychlejší. Dokončil tedy alespoň cestu do kabinky. Jeho běh musel být rozhodně nekoordinovaný, protože jak se později ukázalo, nadýchal více než tři promile alkoholu.

"Opilý muž se zhroutil na madlo toalety, které vyrval ze zdi. A to ještě nebylo to poslední, co způsobil. Katastrofické domino už se nezadržitelně sypalo a spolu s ním ze zdi i obkladačky na ploše metr a půl čtvereční," popisuje mluvčí to, co jeho kolegové bezprostředně po otevření toalety viděli.

Muž udělal za pár vteřin škodu jako celá demoliční četa a je tak vysoká, že nepůjde o přestupek, takže si případ převzala k dalšímu vyšetřování Policie České republiky. Muž nastoupil do sanitky a ta ho dovezla na záchytnou stanici. Vzhledem k tomu, co strážníci viděli, se trochu obávali, co bude následovat. K dalším katastrofickým událostem už ale naštěstí nedošlo.