Tohle SÚKL nezvládl: na twitteru urážel lékárníky kvůli eReceptům!

Kauza začala nedělním statusem lékárnice Heleny Slámové, která si stěžovala na nemožnost vydat pacientovi lék, když v lékárně vypadne proud a internetové připojení. "Jak mám prosím řešit výdej ATB pro plačící dítě s horečkou v takové situaci? Že to má máma zkusit později? Není zajištěná základní zdravotní péče," napsala lékárnice a svůj tweet směřovala přímo na SÚKL a ministerstvo zdravotnictví. Zmínila, že neexistuje fungující legální možnost, jak pacientovi vydat lék.



SÚKL se proti tomu ještě relativně slušně ohradil tím, že existuje náhradní řešení v podobě mobilní aplikace pro lékárníky. Poté ale spustil arogantní a ironický tón komunikace.

"Ale tak jistěže prát se dá na valše, vařit na kamnech a koupat se v lavoru. To je asi tak stejná logika s ohledem na to, jaký se píše rok," odpověděl ústav na dotaz jiné lékárnice, jestli existuje zákonný důvod, aby lékárník musel při výkonu povolání používat mobilní telefon. A šokoval i dál: "Pacient si jistě rád vybere lékárnu, kde mu vydají léky. To je zákon jménem demokracie."

Ale tak jiste prt se d na vale, vait na kamnech a koupat se v lavoru. To je asi tak stejn logika s ohledem na to, jak se pe rok. — SKL (@SUKLcz) June 15, 2019



Do diskuze se zapojil i bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček: "Neuvěřitelný způsob komunikace státní instituce!!!" A další komentující se přidávali. "Co to plácáte za nesmysly? Asi to horko," napsal SÚKLu jeden z uživatelů. "Kdo tam sedí na tom SÚKLu? Není to nějaký fake účet Ovčáčka?" rýpnul si další s narážkou na kontroverzní styl komunikace hradního mluvčího.

Neuviteln zpsob komunikace sttn instituce!!! — Svatopluk Nmeek (@NemecekSva) June 15, 2019



Ústav se v pondělí snažil nevhodné komentáře vysvětlit. "Napadl nás experiment. Uznáváme, že celkem riskantní. Nastavit pomyslné zrcadlo a reagovat podobně, byť ve slušnosti. Jednoduše jsme chtěli, aby všichni viděli, jak nepříjemné je, když je někdo asertivní, ironický a že je těžké nechat si to líbit a jen s úsměvem děkovat na dotazy," napsal.

Napadl ns experiment. Uznvme, e celkem riskantn. Nastavit pomysln zrcadlo a reagovat podobn, by ve slunosti. Jednodue jsme chtli, aby vichni vidli, jak nepjemn je, kdy je nkdo asertivn, ironick a e je tk nechat si to lbit a jen s smvem dkovat za dotazy — SKL (@SUKLcz) June 17, 2019



Svádění zvláštního stylu komunikace na experiment ale vyvolalo mezi uživateli spíš vlnu posměchu. "Promiňte, ale hloupější výmluvu, obhajující vlastní selhání, jsem dlouho neslyšela," neubránila se komentáři jedna z uživatelek twitteru. Nebyla jediná:

Cel experiment evidentn spov v tom, e v pondl piel do prce nkdo petn a sna se to (nepli spn) vyehlit. — Veronika Grymov (@nikagrym) June 17, 2019

A je toto experiment s clem otestovat jinou vmluvu ne standardn napsal to stista, kter u ns u nepracuje? — Pavel Kouil (@Pajka) June 17, 2019

To vm nikdo neere, vy arogantn trubky:) — mannabarn (@mannabarn) June 17, 2019



SÚKL v dalším statusu vysvětlil, že s pondělkem se vrací, alespoň písemně, ke komunikaci vlastní státní instituci, která podle něj neprobíhá na sítích. Lékárníky proto odkázal pro řešení problémů na e-mail. Redakce TN.cz už proto oslovila tiskové oddělení SÚKLu s dotazem na oficiální vyjádření, ústav však prozatím neodpověděl. Pokud se tak stane, doplníme jeho vyjádření do tohoto článku.