Tom Cruise bude prvním hercem ve vesmíru. Potvrdila to NASA

Není ale jasné, s kým, kdy ani jak by hollywoodská hvězda měla do kosmu odletěl. Jako potenciální dopravce se nabízí soukromá společnost SpaceX vizionáře Elona Muska. Ten na zprávu reagoval slovy: „Bude to jistě zábava!“ Spekulace ale zatím nikdo nepotvrdil. Jestli se projekt Toma Cruise ve stavu bez tíže uskuteční, zapíše se do historie jako první herec, který natáčel ve vesmíru.