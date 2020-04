Tom Hanks daroval plazmu na výzkum Covid-19. Trump nevěří Číně

Donald Trump nadále tvrdě vystupuje proti Světové zdravotnické organizaci (WHO) a Číně. Zpochybňuje počty obětí a nadále trvá na tom, že virus pochází z laboratoře ve Wu-chanu. "Mám už kousky informací z vyšetřování amerických zpravodajských agentur a jejich závěr budu znát velmi brzy," prohlásil americký prezident.

Podle Trumpa hraje Peking vysokou hru. Zpoždění v upozornění na šíření viru bylo podle něj navrženo tak, aby zvyšovalo šance na zvolení jeho politického rivala Joea Bidena.

Experimentální lék remdesivir včera úspěšně prošel testováním. Může být účinný už po pěti dnech podávání. Studie uvádí, že se jedná o významný mezník v boji proti nemoci Covid-19. "Nedali jsme koronaviru úplný knock-out, ale remdesivir nám velmi pomůže v boji," řekl přední americký imunolog a člen "koronavirového týmu" Bílého domu Anthony Fauci.

Rekordní denní nárůst ohlásilo Rusko. Za jediný den tam přibylo více než 7000 případů. V zemi je tak už více než 100 tisíc nakažených.

Poprvé za posledních 72 dnů neohlásila Jižní Korea ani jeden případ komunitní nákazy. Všechny čtyři nové případy infekce se potvrdily u lidí, kteří přicestovali ze zahraničí. Jižní Korea byla jedna z prvních zemí, kterou epidemie zasáhla. Díky včasným krokům ji ale rychle dostala pod kontrolu. Teď je mnoha zeměmi považována za vzor.

Čtyři nové případy hlásí také pevninská Čína. Ta v posledních dnech neeviduje žádné další oběti. Počet uzdravených včera dvojnásobně převýšil počet nově nakažených.

Hollywoodskému herci Tomu Hanksovi, který se nakazil koronavirem v polovině března, je nyní už lépe a na Twitteru zveřejnil záběry, na kterých je vidět, jak daruje svou plazmu na výzkum koronaviru.

Heres last week's bag of plasma. Such a bag! After the paperwork, its as easy as taking a nap. Thanks @arimoin and UCLA. Hanx pic.twitter.com/15WblGiVwe