Řepka půjde do vězení, zpřísnili mu trest. Před soudem se zhroutil

Řepka k soudu nedorazil. Podle jeho advokáta Jaroslava Jankrleho nebyl v psychickém stavu, aby jednání před Městským soudem ustál. Ten řešil znovu případ zpronevěry, které se Řepka dopustil tím, že prodal auto, které mu nepatřilo. Původně dostal Řepka 15 měsíců.

Podle soudu Řepka v prosinci 2016 prodal své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který už ale v té době nevlastnil. Předtím jej kvůli tomu, že byl v exekuci, odprodal jiné firmě, dál s ním jezdil na základě nájemní smlouvy.

Známou na to sice upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz během několika měsíců přepsat. Zavázal se přitom, že pokud se to do roka nestane, peníze jí vrátí, to ale neudělal.

Proti rozsudku se odvolal jak on, tak státní zástupce. Městský soud rozhodl o zpřísnění trestu a bývalého reprezentanta poslal do vězení na dva roky. Řepka dostal souhrnný trest za zpronevěru a za pornoinzeráty, které podal jménem své bývalé manželky Vlaďky Erbové.

Řepka si má trest odpykat ve věznici s ostrahou. Do věznice přitom Řepku poslal už v únoru jiný soud, když mu dvě podmínky za řízení pod vlivem alkoholu změnil na nepodmíněný trest. A to proto, že ve zkušební době Řepka neplatil výživné a zveřejnil fiktivní pornoinzeráty jménem své exmanželky. Proti rozhodnutí soudu podal Řepka stížnost.

Podle Řepkova advokáta by měl bývalý fotbalista brzy nastoupit do vězení, konkrétní termín stanoví soud. Jestli podá dovolání k Nejvyššímu soudu, Řepkův právník bezprostředně po vynesení rozsudku nevěděl. Verdikt soudu bývalému hráči Sparty, Fiorentiny nebo West Hamu oznámil telefonicky.





Řepka může ve vězení strávit ještě víc než dva roky. Stále totiž běží dva další soudy, konkrétně kvůli neplacení alimentů. V Brně jej soudí kvůli alimentům na syna Markuse, kterého má s exmanželkou Vlaďkou Erbovou, v Praze pak stojí před soudem kvůli alimentům na děti z prvního manželství. Další stání v obou kauzách čeká Řepku v půlce května.

