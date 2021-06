Brazilec pobavil celý svět. Při očkování vyváděl jako malé dítě

Nejhorší herec na světě. Takovou přezdívku dali internetoví fanoušci Brazilci, který se měl psychicky zhroutit během očkování vakcínou AstraZeneca. Video okamžitě obletělo celý svět a pobavilo tisíce diváků.

Pod videem je sice popisek, že muž má fóbii z injekcí, diváky ale příliš nepřesvědčil. Ti si totiž rychle všimli, že muž se k očkování dostavil ve fotbalovém dresu a jeho pád na zem prý nápadně připomíná simulantské chování některých profesionálních hráčů.

"Má svou fotbalovou uniformu, takže to předstírá!!!!," napsal pod video jeden z uživatelů sociální sítě. Jiní lidé se naopak muže zastali. Chování Brazilce pak vysvětluje i jeho přítel a autor videa.



"Můj partner šel na vakcínu AstraZeneca během velkého očkování pracovníků přístavu. Má super fóbii a obrovský strach z injekcí. Rozhodl jsem se to natočit a byl tak nervózní a bál se, že to neudělal. Natáčení si ani nevšimnul, to až mnohem později," prozradil autor videa.