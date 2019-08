Toníkovi (6) se už popáté vrátila rakovina. Rodina prosí o pomoc!

Toníkovi je teprve šest let a už se stihl statečně poprat s rakovinou, a to hned čtyřikrát. Jeho boj ale nekončí, zákeřná nemoc se mu totiž vrátila i popáté. Jeho život nyní závisí na pomoci ostatních - organizace Avalone i rodina chlapce proto prosí lidi o dárcovství kostní dřeně.

S Toníkem se život nemazlil - už čtyřikrát si prošel rakovinou, nyní jí musí čelit znovu. A tak místo, aby šel do školky mezi ostatní děti, ho čeká další náročná léčba. "Malý Toník potřebuje pomoc každého z nás. Je mu šest let a popáté se mu vrátila rakovina," napsala nezisková organizace Avalone.

"Máme výsledky biopsie a kostní dřeně. Výsledek? Svině se vrátila. Má více ložisek, které má i v kostech. Bude se hledat novej dárce kostní dřeně. Teď mu dělaj lumbálku a dostane chemču do páteře," píše zdrceně Toníkova maminka Šárka.

Právě dárcovství kostní dřeně může Toníkovi zachránit život. "Čím více dárců kostní dřeně se najde, tím více životů se zachrání. Prosíme všechny lidi ve věku 18-35 let, zapište se do registru. Prosím, darujte kostní dřeň. Pomůže zachránit Toníka, či jiného malého hrdinu, kterých každý přibude přibližně 350," píše organizace Avalone.

"Dala bych všechno za to, aby byl Toník zdravej," napsala redakci TN.cz maminka. I přes hlubokou bolest však zůstává statečná a věří, že všechno dopadne dobře. "Dnes jsem odvolávala školku, aby mohli místo něj vzít někoho jiného. A on to tak oplakal, achjo. Ale hlavu vzhůru, musí být lépe," nevzdává se maminka, kterou samotnou trápí zdravotní komplikace.

"Kdybych alespoň já byla zdravá, vše by bylo o dost lehčí. Ale bohužel," dodala smutně. Nejen kostní dřeň, ale i finanční pomoc Toníkovi pomůže. Maminka mu proto plánuje v nejbližší době založit transparentní účet.