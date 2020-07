Tony (5) kvůli týrání přišel o nohy. Zachráncům věnoval krásné gesto

Během prvních let života si malý Tony prošel peklem. V roce 2017 mu v důsledku surového týrání vlastními rodiči museli amputovat obě nohy. Chlapci tak lékaři z dětské nemocnice Evelina v Londýně zachránili život.

Za to se jim malý bojovník chtěl odvděčit. Rozhodl se jít ve stopách svého hrdiny a válečného veterána kapitána Toma Moora. Odstartoval výzvu, během které se rozhodl pěšky ujít deset kilometrů za 30 dní a vybrat přitom 500 liber jako dárek pro nemocnici.

Lidé byli jeho gestem tak dojatí, že se mu během měsíce nakonec podařilo vybrat více než milion liber. V úterý odpoledne svou výzvu dokončil a za cílovou čárou v domovském městě West Malling v Kentu na něho čekali adoptivní rodiče.

"Je to neuvěřitelné, že ještě před pár týdny dokázal Tony udělat sotva pár kroků. Je to velmi silný a odhodlaný chlapec a jsme na něho nesmírně pyšní. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří byli tak velkorysí a Tonyho podporovali. Nemohl bychom být šťastnější, že peníze jdou na místo, které je pro naši rodinu tak důležité," řekli po skončení Tonyho cesty.

Odhodlání pětiletého Tonyho pochválil i samotný Tom Moore se svou rodinou a poblahopřál mu k úspěchu.