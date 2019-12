TOP 09 by měla zaniknout, prohlásil Michálek. Rozčílil Kalouska i Feriho

Pirátský poslanec Jakub Michálek rozčílil politiky TOP 09. Prohlásil, že by strana měla zaniknout, aby bylo jednodušší sjednotit opozici. Na twitteru se do něj okamžitě pustila šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, europoslanec Jiří Pospíšil i poslanec Dominik Feri.

"Myslím si, že scénář, že bychom kandidovali s ODS, KDU-ČSL nebo TOP 09, je prakticky vyloučen. Myslím si, že TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty," uvedl Michálek v rozhovoru pro portál Aktuálně.cz s tím, že by byl ale rád, kdyby se podařilo opoziční síly spojit.

Některé z bodů, které TOP 09 prosazuje, by podle Michálka měly převzít stávající politické strany, například ODS. Její voliče by pak mohla oslovit i pirátská strana. Také politici TOP 09 by se podle něj mohli uplatnit v jiných stranách a hnutích.

Michálek tím na twitteru spustil lavinu reakcí politiků TOP 09. "Slabí politici si přejí, aby konkurence nebyla, silní politici v ní vidí výzvu. Dobrou noc, pane Michálku," napsala předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

"Omlouvám se Pirátské straně, že se nám nechce zaniknout. Vážně to nemáme v úmyslu. Pokud ten Váš šašek Jakub Michálek na tom trvá, tak má prostě smůlu. Stejnou, jako desítky jemu podobných tupců," použil ostřejší slova předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek.

" O existenci politických stran naštěstí rozhodují voliči, nikoliv politická konkurence. Pan Michálek by se měl starat hlavně o sebe a o to, aby jeho přítelkyně nedělala svými kauzami Praze ostudu," připomněl europoslanec Jiří Pospíšil kauzu schůzek Michaely Krausové s manažerem reklamky.

"Podle piráta Michálka by měla TOP 09 zaniknout. Takhle stupidní výrok je naprosto nejlepší pronést za situace, kdy plná Letná volá po spolupráci demokratických stran, a kdy si trestně stíhaný premiér (kvůli kterému máme všude ostudu) dělá co chce," uvedl poslanec Dominik Feri.

Michálek čelil během října a listopadu obvinění, že šikanuje členy strany a využívá tzv. bossingu. Vše skončilo hlasováním o jeho odvolání z pozice místopředsedy. Svou funkci ale Michálek uhájil. Více se dozvíte v reportáži TV Nova: