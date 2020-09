TOP 09 zahájila horkou část kampaně. Slibuje lepší silnice a boj se suchem

Řešení místo úplatků. S tímto heslem zahájila poslední horkou část kampaně do voleb TOP 09. Její zástupci se sešli v centru Prahy v restauraci, kde dříve býval bankovní trezor. Prioritou je pro kandidáty do krajských zastupitelstev snaha zlepšit kvalitu silnic, důraz na moderní školství, ale i zájem o životní prostředí.

Horkou fázi kampaně zahájila TOP 09 u truhly plné pětitisícových bankovek s portrétem ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a varovným nápisem "nenechte se uplatit".

"Mnozí se dnes uchylují k tomu, že už nemají nic lepšího, než uplácet voliče, my naopak nabízíme jednoznačný plán, jak řešit současnou situaci s covidem, ale také jak v krajích a Senátu prosadit potřebné změny, aby se v této zemi žilo dobře i v budoucích letech a ne jenom teď," prohlásila předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Prioritou TOP 09 je podpora podnikatelů, kvalita vzdělávání a zvyšování platů pedagogů nebo boj se suchem. "Já jdu do voleb s cílem ochránit a obhájit svobodu a demokracii, ale také přispět k plnohodnotnému životu seniorů, dostupnému bydlení," říká společný kandidát do Senátu za TOP 09, STAN a ODS Michael Žantovský.

TOP 09 se v řadě obvodů domluvila na společných kandidátech s dalšími stranami jako ODS, STAN, KDU-ČSL a regionálními uskupeními. Zástupci těchto stran tak nebudou bojovat proti sobě.

"Jsem přesvědčena, že věci v naší zemi nejdou dobře, nesouhlasím s tím, jak svou funkci vykonává prezident, jak si počíná vláda a myslím, že je potřeba posílit takový prodemokratický proud v Senátu," tvrdí Miroslava Němcová (ODS).

V krajích chce TOP 09 zlepšit životní prostředí a kvalitu silnic. "Silnice místo tankodromu. Je potřeba krajské silnice řádně opravit a hlavně dbát na kvalitu těchto oprav. Další oblastí je životní prostředí. Zasadíme se o podporu zadržování vody v krajině," slibuje zastupitel Středočeského kraje Jan Jakob.

TOP 09 počítá ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně s nejskromnějším rozpočtem kampaně. Investovat do ni hodlá sedm a půl milionu korun.

"My se snažíme samozřejmě na těch volbách taky něco uspořit a být efektivní ve vynakládání výdajů. Je to náš přístup obecně k politice a tak se chováme podle toho i my sami," vysvětluje Pekarová Adamová.

K volebním urnám se 2. a 3. října podle odhadů politologů kvůli šířící se epidemii koronaviru chystá jen zhruba 25 % voličů.