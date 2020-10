Topná sezóna začala! Přibývá požárů od komínů, kominíci neví, kam dřív

Hasiči hlásí zvýšený počet požárů od komínů. Začala totiž topná sezóna a kominíci tak mají plné ruce práce. Za dlouhé čekací lhůty na vyčištění komínů přitom nemůže jejich nedostatek, ale to, že majitelé domů nechali kontroly zase na poslední chvíli.

Vyhláška stanovuje nechat komín jednou ročně odborně zkontrolovat. U kondenzačních kotlů na plynná paliva jednou za dva roky. Kominíci nevědí, kam dřív, ale většinou až na podzim.



"Momentálně jsme schopni to zajistit do 14 dnů, ale jakmile přijde ještě větší zima, tak to bude horší a horší. Kolem Vánoc jsou čekací doby na kominíka i měsíc," řekl kominický cechmistr Petr Fiala.



Nevyčištěné komíny mají na svědomí až 85 procent požárů rodinných domů. V komíně vzplanou saze a usazeniny a výsledkem je nejen škoda, kterou odmítá pojišťovna zaplatit, ale i sankce od hasičů.



"Pokuta pro majitele rodinného domku, který včas a řádně nevyčistí komín, může být až deset tisíc korun, pro firmu až 100 tisíc korun," objasnil mluvčí hasičů Petr Kůdela.



Situaci využívají podvodníci, kteří komín vyčistí ledabyle za pár minut a vystaví padělaný protokol. "Zpráva o kontrole spalinové cesty musí obsahovat jednak toho objednavatele, místo, kde se to provádí, jasně specifikovanou spalinovou cestu a spotřebič," popsal kominický cechmistr Petr Fiala. Rozpoznat pravého kominíka mohou lidé podle dokladu o vyučení nebo podle živnostenského listu.



"Je to práce s lidmi, občas je to složitý, ale kominík mě baví a hodlám v tom ještě pokračovat," je ze své práce nadšený mladý kominík Petr Kopečný.



I když vám kominíci jednou za rok vyčistí komín a vydají protokol o kontrole, ze zákona jste povinni prošťouchnout komín od kotle na tuhá paliva s celoročním provozem třikrát za 12 měsíců.