Tornáda, povodně a další vlna veder! Evropu drtí extrémní počasí

V pondělí překvapily povodně obyvatele Madridu a okolních obcí. Voda poničila několik aut, zatopila domy a přerušila i provoz metra. Silný vítr pak vyvracel stromy a ničil výlohy obchodů.

Za pět hodin hasiči vyjížděli ke stovkám případů. Ve městě podle místních médií panoval chaos. Některé silnice byly uzavřené a historická místa poničená, uvedl portál abc.es.

Podle některých svědků se přes zemi přehnalo také tornádo. Státní meteorologická služba zatím informaci nepotvrdila. Tornádo zasáhlo sevillské město Campillos, kde nejvíce poničilo místní farmu. Majitelé přišli o několik svých zvířat, které přírodní živel zabil. Dále se zhroutily budovy a popadaly stromy. Tornádo se mělo objevit také v provincii Málaga.

Tornádo ve Španělsku

Silnou bouři zažil ostrov Ibiza. V úterý ráno muselo místní letiště zrušit několik spojů. Problémy nastaly také v dopravě, kdy silničáři uzavřeli několik silnic. Do terénu byli povoláni kromě hasičů také vojáci a policie.

Na některých plážích byla dokonce vyvěšená červená vlajka, která upozorňuje na velké nebezpečí. Z Ibizy by se měla bouře ve středu přesunout do Itálie. Do té doby hrozí na ostrově silné bouře s blesky a větrem o rychlosti 80 km/h. Objevit by se mohly i povodně, informoval portál periodicodeibiza.es.

Ulice Madridu zaplavila voda i kroupy

Kromě bouřek se na Evropu žene také vlna veder. V úterý se mají na většině místech Velké Británie teploty vyšplhat až na 34 °C. Meteorologové proto varují obyvatele, aby raději nevycházeli ven, uvedl deníku The Telegraph.

Vysoké teploty si užijí také lidé ve Francii. Teploty by se měly pohybovat mezi 32 až 34 °C. Podobně na tom bude počasí i ve středu, kdy bude kolem 32 °C. Nejteplejší však bude čtvrtek a pátek. Teploty se totiž mají vyšplhat až na 35 °C.

Tropické teploty očekává také Německo. Podle Accuweather má být nejtepleji v úterý v Kolíně nad Rýnem. Tam se teploty vyšplhají až na 35 °C. Hrozí také bouřky doprovázené krupobitím a silným větrem. Od středy se začne postupně ochlazovat a teploty klesnou na 27 °C.