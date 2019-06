Tornáda v USA mají šest obětí! Lidé odklízejí i škody po záplavách

Záběry z Oklahomy šokují i po několika dnech. Živel se silou větru o rychlosti až 270 kilometrů v hodině bere vše, co mu stojí v cestě - budovy, stromy i lidské životy. A ušetřeni nejsou ani ti, kterým se ničivé tornádo vyhnulo. Jejich domy zaplavuje voda z řek, které se kvůli silným dešťům vylily z břehů.

Teď se do obcí a měst napříč Oklahomou začíná opět vracet život. Úřady sčítají škody a lidé se snaží opravit a znovu postavit to, co jim velká voda a větrný vír vzaly.

"Zažila jsem už spoustu tornád, žádné z nich ale nebylo tak blízko. Vůbec jsem netušila, kam jdu, protože všude kolem mě lítaly nějaké předměty. Všechno bylo vzhůru nohama," popsala řádění živlu Sherry, obyvatelka Deer Creek.

Do nejhůře zasažených oblastí, ve kterých Donald Trump vyhlásil stav přírodní katastrofy, teď osobně dorazil viceprezident Mike Pence. Setkal se s místními, které živel připravil nejen o majetek, ale v některých případech i jejich nejbližší.

"Tyhle obce znovu postavíme a budou ještě větší a hezčí než kdy předtím. Truchlíme za ty, kteří přišli o život, a vyjadřujeme soustrast rodinám šesti obětí, kteří v důsledku těchto bouří zemřeli," uvedl viceprezident.

Během návštěvy pak Pence se svou chotí Karen rozdával potravinové balíčky těm nejpotřebnějším. Jen v samotné Oklahomě se očekává, že o pomoc tamní úřady požádá okolo 4000 domácností nebo firem.