Tornádo mu před očima rozervalo dům na kusy. Podívejte se na děsivé záběry!

Devětačtyřicetiletý Libor Bláha z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku je už 32 let zaměstnancem jedné firmy. S manželkou vychoval dva syny, kterým je nyní 23 a 26 let. Pak ale přišel jeden z nejhrůznějších dní v jeho životě.



Napřed si myslel, že nejde o nic zásadního, prostě jen další bouřka. O chvíli později už zběsilý živel trhal z domu, kde s manželkou a tchýní sdílí byt, obrovské kusy střechy. Vypadalo to, jak když někdo sfoukává vršek domku z karet. Jeho obec zasáhlo tornádo.



"Mě ani nenapadlo, co by to mohlo být. Prostě jsem vyšel ven, stál jsem tam a díval se, co se to děje. Ze začátku jsem ani neměl strach, nic takového jsem ještě neviděl, možná tak v televizi. Až potom, když se to blížilo čím dál blíž a začaly létat střechy, tak jsem zalezl na chodbu a dotočil, co bylo," popsal.



Libor Bláha se s redakcí TN.cz podělil o záběry, které vše zachycují. Asi tříapůlminutový úsek zachycuje napřed jen zlověstné hučení, končí ale rychlým útěkem do blízké budovy, do nejistého bezpečí. Nakonec měl obrovské štěstí, i přes to, že jsou na záběrech vidět trosky, které létají všude okolo, tak jej nic netrefilo.



Škoda jen na střeše a na štítu byla 200 tisíc korun. Tornádo poškodilo také zahradu a garáž. Na vnitřním vybavení bytu se živel nepodepsal. Skoro dva týdny ale museli obyvatelé bytovky čekat na znovuzavedení energií.