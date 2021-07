Tornádo na Vysočině? Obyvatele Mohelna vylekal přírodní úkaz

Přírodní jev připomínající tornádo ve středu vyděsil lidi na Vysočině poblíž obce Mohelno. Doprovázel jej také vítr a rychlý pokles teploty. O co se jedná, vysvětlila pro TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

Potemnělá obloha a na obzoru podezřelý úzký trychtýř. Tak to vypadalo ve středu večer u Mohelna na Vysočině. U některých obyvatel to vyvolalo dojem, že se objevilo tornádo.



Michal Kerndl vše zachytil na kameru ze střešního okna svého domu. "Seděli jsme na terase a popíjeli víno, z ničeho nic se to přihnalo. Z jihu a ze západu šly dvě hodně nízké oblačnosti, pak se to zformovalo. Jak se to formovalo, začal se zvedat vítr. Před tím bylo poměrně teplo, ale teplota rychle klesla," popsal. Na záběry, které pořídil krátce po deváté v noci, se můžete podívat pod titulkem článku.



Redakce TN.cz se záznamem oslovila meteoroložku Dagmar Honsovou. "S největší pravděpodobností se jedná o bouřkovou oblačnost shelf cloud," objasnila.



"Shelf cloud vytváří zpravidla zahnutý pás oblačnosti, často s klínovitým vzhledem na přední straně. Spodní základna shelf cloudu bývá značně turbulentní, zatímco svrchní část mívá zpravidla hladký, až laminární povrch. Při přechodu shelf cloudu často dochází k prudkému zhoršení počasí, nástupu srážek a zesílení větru i jeho nárazů," uvádí Elektronický meteorologický slovník České meteorologické společnosti (ČMeS).