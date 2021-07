Tornádo odneslo i cennosti a osobní věci. Hledat je lidé chtějí na skládkách

Sutiny, kam oko dohlédne. Po řádění tornáda se na jižní Moravě uklízí ve velkém. Vznikla hned tři svozová místa sutin. "Veškeré ty meziskládky, co jsou po obcích, tak ty jsou svezeny na jednu hromadu," přiblížil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Kraj teď finišuje s výběrem firem, které odpad roztřídí a budou moci začít hromady postupně likvidovat. "Řekl bych, že to bude nejdřív v průběhu příštího týdne. Ale podstatné je to, že to bude trvat takových řekněme půl až tři čtvrtě roku, než se to opravdu zruší," odhadl hejtman.

Mnozí místní obyvatelé mají stále naději, že při likvidaci právě takové velké skládky by se mohly najít ještě některé jejich zatoulané cennosti. Ztratily se například drobné šperky nebo třeba i naspořené peníze. "Už jsem slyšel nějaké historky o tom, že skutečně někdo měl hotovost na stole a prostě jim odlítla oknem," nechal se slyšet starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut.

Policie teď kromě vesnic hlídá ve dne v noci právě i u obřích skládek. "Pokud se objeví někde v prostoru té skládky nějaký cenný předmět, je jasné, že jej buldozer nezahrne. Bude se postupovat podobně jako při jiném nálezu," vysvětlil policejní mluvčí David Chaloupka.

To znamená odevzdat vše na nejbližší obecní samosprávu. Jestli se ale lidé se svými cennostmi ještě setkají, je při pohledu na hromadu suti otázka velkého štěstí.