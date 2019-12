Tornádo v Anglii ničilo domy a auta! Úřady varují před povodněmi

Poškozené střechy, poničené domy, rozlámaná oplocení - takový pohled se naskytnul hasičským a záchranným jednotkám, které od soboty zasahují v obci Chertsey a v dalších okolních městech Jižní Anglii. Oblastí se přehnalo tornádo, které velké škody na majetku způsobilo.

Dashcam footage from the M25 near Chertsey, Surrey showing the #tornado & debris flying around. #ukweather Credit: Not Too Bad (YT) pic.twitter.com/w8lEvGaSRP

Úřady potvrdily, že minimálně 10 aut bylo zničeno. Na snímcích, které zveřejnila zahraniční média, jde vidět spoušť v ulicích, kterou ničivý živel způsobil. "Jeden z mých sousedů má zničená okna u domu, protože trampolína přeletěla přes celou zahradu," popsal obyvatel. Meteorologové zveřejnili na Twitteru družicové snímky ničivého tornáda.

There have been reports of a tornado in Chertsey, Surrey this morning. The radar image on the left shows the heavy shower that would have caused it. The Doppler image on the right shows relative motion of rain droplets; the circled area highlights the rapid circulation pic.twitter.com/waYvXrrB1Q