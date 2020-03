Tornádo v USA zabilo 24 lidí! O život přišly děti i celé rodiny

Soustrast obětem vyjádřil Randy Porter, starosta okresu Putnam: "Prosíme, abyste na tyto rodiny mysleli ve svých modlitbách. V našem okrese máme mnoho lidí, občanů a rodin, které toto ráno trpí ztrátou svých blízkých.“



Více než 140 budov tornádo zbořilo a mnoho lidí přišlo o střechu nad hlavou. Nyní se vrací do trosek svých domovů a snaží se zachránit své osobní věci. "Připadá mi, jako bych přišel o všechno. To, že pro to teď nic nemůžu udělat, je těžké a zpětně si přeju, abych měl více fotek,“ říká Selby, který kvůli tornádu přišel o dům, který koupil teprve v září.



O tornádu v Nashville se zmínila na své facebookové stránce i česká bloggerka Michaela Friel, která žije se svou rodinou v Americe: "Možná jste zaznamenali, jaké škody napáchalo tornádo v Nashville. Máme tam rodinu a spoustu přátel a jeden z našich přátel přišel o dům. Jestli jste v Nashville nebo tam máte blízké, tak na vás moc myslíme!“



V současné době záchranáři identifikovali 18 obětí, z toho 13 dospělých a 5 dětí.



Tornádo připravilo o život mladou tříčlennou rodinu z Cokevillu. Malému Sawyerovi byly pouhé dva roky, jeho mladá maminka pracovala jako učitelka. O jejich smrti napsali příbuzní a přátelé na Facebook. "Josh, Erin a Sawyer jsou všichni společně v nebi. Ta zpráva nás zničila. Byli nádherná rodina,“ napsala Lauren Pitts, blízká přítelkyně zesnulé rodiny.



K smrti rodiny se vyjádřili i ostatní lidé z jejich okolí: "Erin byla ta nejmilejší a nejpozornější učitelka. Často mi říkala, že moji kluci jsou její třídní oblíbenci… jsem si jistá, že to šeptávala všem maminkám ve třídě,“ svěřila se jedna z maminek, jejíž děti Erin učila.