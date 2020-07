Toto byl nejhorší Williamův dárek pro Kate. Nikdy mu to nezapomněla

Svůj romantický přešlap na sebe princ prásknul v podcastu bývalého anglického fotbalového reprezentanta Petera Crouche. Ten se přiznal, že své manželce, modelce Abbey Chanceyové dal tři roky po sobě pršiplášť. William ho v tom nenechal.

"Já jsem jednou dal své manželce binokulární dalekohled. Nikdy mi to nezapomněla. Bylo to na začátku vztahu. Zabalil jsem ho. Byl opravdu hezký," vzpomíná William.

"Snažil jsem se sám sebe přesvědčit, že to je dobrý nápad. Říkal jsem si: 'ale je opravdu dobrý, podívej, jak je vidět daleko'! Ale ona na mě koukala a říkala: 'Dyť je to dalekohled, co to má znamenat?'. Moc dobře to nedopadlo. Upřímně nechápu, co mě napadlo, dát jí zrovna dalekohled," popsal William, jak jeho manželka reagovala. A dodal, že nepovedený dárek mu čas od času připomene.

Přiznal také, že jednou nechal svého osobního strážce předstírat, že je sniper, když na něj protihráč při fotbale byl moc tvrdý a William se bál, že mu zlomí nohu.

Jeho bodyguard soupeři svítil na nohu laserovým ukazovátkem a tehdy patnáctiletý William protihráči řekl, že je to odstřelovač. "Řekl jsem mu: 'Vidíš, on tě sleduje'. Vyřadil jsem ho ze hry tak na deset minut," dodal princ.