Toxická látka zasáhla loni i Berounku, vodárna žádá ohromné odškodnění

Plzeňská vodárna chce odškodnění ve výši několika set tisíc korun za loňský únik chemické látky do řeky, která je zdrojem pitné vody pro západočeskou metropoli.

Vysoce toxická látka unikla loni v říjnu do Drnového potoka. Chemikálie se pak dostala do řeky Úhlavy a také do Berounky. Únik látek způsobil milionové škody a uhynulo velké množství ryb.

Přestože se policie případem dlouhé měsíce zabývala pro podezření z ohrožení životního prostředí z nedbalosti, nyní ho odložila, protože se nepodařilo zajistit dostatek důkazů pro případné obvinění.

S tímto závěrem ale nesouhlasí plzeňská vodárna ani Povodí Vltavy. To mělo kvůli havárii mimořádné výdaje, jednalo se například o neustálé monitorování stavu vody v řece. Podle vedoucího odboru životního prostředí krajského úřadu se jednalo o obrovskou ekologickou katastrofu. Pokud by se látky nezachytily včas, mohl by nastat mnohem větší problém.

Plzeňská vodárna chce vymáhat způsobenou škodu 400 tisíc v občanskoprávním sporu.

Podle slov předsedy představenstva vodárny a náměstka primátora Pavla Šindeláře se teď záležitostí budou zabývat právníci. Zda budou mít v případu šanci na úspěch, by se měli dozvědět nejpozději do konce února.