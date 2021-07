Trable po tornádu: Část lidí na dotace nedosáhne, ubývá dobrovolníků

Jedním z nich je i pan Baláš z Mikulčic, na vysněný domek si s přítelkyní šetřil od svých osmnácti a stěhovat se do něj měl za pár týdnů, chyběla už jen kolaudace.

"Od pojišťovny doufáme, že ano, to je v řešení, poslali nám i okamžitou pomoc. Ale od státu bohužel, že jsem neměli zkolaudováno, že jsme neměli číslo popisné, tak podle nich je to neexistující stavba," povzdychl si Martin Baláš.

Dům ho stál tři a půl milionu a byl těsně před dokončením. A podobných případů je v postižených vesnicích víc. "Kamarád má taky rozestavěný dům a tornádo mu to taky zničilo," zmínil Baláš.

Ve veřejných sbírkách se už vybralo přes jednu miliardu korun. Právě tyto peníze jsou pro některé jedinou šancí, jak si obnovit bydlení nebo znovu vybavit domácnost.

"Konkrétně panu Balášovi jsme poslali první částku, aby mohl začít co nejdříve s nutnými opravami. A budeme se chtít jak jeho, tak dalšími individuálními příběhy zabývat i nadále," slibuje zakladatel veřejné sbírky David Procházka. Pojišťovny zase doporučují pojistit dům ještě před zahájením stavby a rozhodně nečekat na dokončení.

"V případě, že má klient pojištěnou stavbu a dojde k živelní události, která mu zničí ten stavební materiál, tak v tom případě plníme až do výše té skutečné škody," říká mluvčí pojišťovny Allianz Marie Petrovová. Pojištění nemovitosti v řádech několika milionů korun stojí měsíčně okolo pětistovky.

"Našli jsme řešení přes rozestavěné stavby. Pomůžeme těm lidem do té fáze rozestavěnosti, v jaké to měli před tím živlem," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Pokud to vláda v pondělí schválí, začne to platit následující den.

V oblastech jižní Moravy, které zasáhlo tornádo, práce stále nekončí. Problémem ale je, že momentálně ubývá dobrovolníků. Někde chybí hlavně řemeslníci, jinde pomocníci na úklid sutin. Jejich příliv, mohutný hlavně těsně po katastrofě, postupně slábne.

Nejlepší cestou jak pomoci, je nahlásit se na telefonní linku jednoho z kontaktních center, kde dobrovolníkům přidělují práci. Více v reportáži: