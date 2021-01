Tradiční ledové sochy na Pustevnách kvůli koroně možná nebudou

Turisté, kteří se těšili na oblíbené ledové sochy na Pustevnách, budou mít letos asi smůlu. Tradiční výstavu ohrožují vládní nařízení. Pořadatelé se obávají toho, že by mohl být omezen provoz lanovky nebo zpřísněn režim pro pohyb osob. Podle posledních informací by se umělci měli pustit do vytváření soch z ledu prvního února. Ledové kvádry jsou přitom v přibližně sto kilometrů vzdálených mrazírnách připravené už od září.