Tradiční výstava květin v Olomouci nebude. Už podruhé jí zabránil covid

Za šedesát let, co se tato jarní přehlídka květin na olomouckém výstavišti pořádá, to bude podruhé, co bude zrušena. Stejně jako v loňském roce je to kvůli pandemii covidu-19.

Výstava se měla uskutečnit v pavilonech a přilehlých parcích, oblíbená je hlavně mezi zahrádkáři. Desetitisíce lidí se do Olomouce pravidelně sjížděly z celé České republiky, součástí totiž byly i venkovní trhy.

Vedení proto připravuje alespoň víkendové zahradnické trhy. Ty by měly proběhnout na přelomu dubna a května v pavilonu A olomouckého výstaviště.

Koronavirus notně poznamenal v loňském roce i podzimní Floru. Ta probíhala za přísných hygienických podmínek. Jednotliví prodejci museli dodržovat rozestupy, stejně tak návštěvníci. Omezena byla i kapacita – v hlavním pavilonu mohlo být maximálně 500 lidí, v těch menších vždy po stovce.