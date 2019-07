Tragédie na cestách, ze zahraničí se loni nevrátilo skoro 600 Čechů!

Za posledních 10 let zemřelo v zahraničí zhruba čtyři a půl tisíce českých turistů. Loňský rok byl jeden z nejtragičtějších, domů se podle ministerstva zahraničních věcí nevrátilo téměř 600 Čechů. Nejvíc jich zemřelo v Chorvatsku. Podle psychologů lidé často na dovolených ztratí obezřetnost.

Na dovolenou do zahraničí během léta každoročně vyjedou miliony Čechů. Jenže stovky se jich domů už nevrátí. Během roku 2018 v zahraničí zemřelo 579 Čechů. V letní sezoně od začátku června do začátku září to bylo 85 českých turistů.

"Nemusí jít vždy o nějaká tragická úmrtí, jde také často o přirozená úmrtí nebo podcenění nějakých situací," uvedla ředitelka tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky Zuzana Štíchová.

"Pokud jsou po celý rok nějak v presu, tlaku, ve stresu, tak prostě na té dovolené vypnou a nedávají si takový pozor, jaký by si dávali za normálních okolností," vysvětlil psycholog Karel Humhal.

Chorvatsko patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější destinace. Během loňských prázdnin tam o život přišlo osm Čechů. "Záludné je zejména to, že klienti nedbají své bezpečnosti, skáčou do studené vody bez osvěžení či ze skalisek," uvedl Petr Kostka z cestovní kanceláře Exim Tours.

Z dovolené se například předloni nevrátil šestačtyřicetiletý Čech. V hotelu na něj spadl 200kilogramový kus betonového zábradlí. "Host si na balkoně uvázal improvizovanou houpačku z provazů a plátna. Z nějakého důvodu byl tlak tak silný, že to strhlo betonové zábradlí balkonu, které mu spadlo na hlavu," vysvětlilo vedení hotelu.

Slovensko drží pomyslné smutné stříbrné místo. Loni se od sousedů nevrátilo sedm Čechů. Nejnebezpečnější jsou dlouhodobě podle odborníků Vysoké Tatry. O život loni v horách přišel i mladý horolezec. Na hlavu mu spadla skála a ani helma ho nezachránila.

Kromě zažívacích problémů turisté podceňují v Egyptě také obyvatele oceánu. Za posledních deset let tam žraloci zaútočili na turisty celkem patnáctkrát. Čtyři z útoků byly smrtelné. Loni se obětí stal i dvaačtyřicetiletý Čech.

"Muž skočil z mola do vody a okamžitě byl napaden. Dokonce jeho žena stála na molu a asi za ním plánovala skočit," přiblížil starosta Marsá Alam Atef Wagdy.

"Viděla jsem ocas vystrčený, no a během chvilky se naráz rozlilo strašně krve, on ho stáhl ten žralok dolů a já jsem ho naposled viděla," uvedla manželka napadeného muže.

"Z toho zřejmě vyjdou do budoucna i některé předpisy, které se v Egyptě změní. S největší pravděpodobností hotely, které mají mola, je budou muset doplnit plavčíkem," myslí si místopředseda pro vnější vztahy Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Od letošního roku se turisté v některých egyptských hotelech s kontrolami na molech už mohou setkat.

Od začátku letní sezony letos už za hranicemi zemřelo patnáct lidí.