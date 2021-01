Tragédie na D56! Řidič vyjel ze silnice a narazil do stromu, spolujezdec nepřežil

Bohužel ani poslední den loňského roku se neobešel bez tragédie. Odpoledne na dálnici D56 bouralo osobní auto, ve kterém jeli dva mladí muži. Staršího spolujezdce nalezli v bezvědomí, jeho krevní oběh selhával. I přes dlouhou snahu o oživování se ho už zachránit nepodařilo. Mladší z mužů byl velmi vážně zraněn, záchranáři ho převezli do ostravské nemocnice.

Tragická nehoda se stala na 43. kilometru dálnice D56 za přemostěním na Novou Bělou, kde ve čtvrtek krátce po jedné hodině odpoledne ze zatím nezjištěných příčin vyjel 24letý řidič vozidla Suzuki v levém pruhu mimo silnici. Následně najel do odvodňovacího kanálu, který ho vymrštil zpět na komunikaci. Auto se dostalo do smyku a narazilo do stromu, který byl vpravo od silnice.

"Osmadvacetiletý muž byl nalezen v bezvědomí, jeho krevní oběh selhával. Poskytování první pomoci zahájili svědkové události, rozšířenou resuscitací pak ve snaze o jeho záchranu pokračovali záchranáři. Přes poskytovanou intenzivní péči došlo následně k úplné zástavě srdeční činnosti a veškeré pokusy odvrátit smrt, byly marné. Pacient na místě podlehl svým vážným poraněním," sdělil mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Řidič byl při nehodě velmi vážné zraněn, po nehodě byl při vědomí a komunikoval se záchranáři. Ti ho zajistili krčním límcem a pánevním pásem, následně ho uložili do vakuové matrace, podali mu léky a transportovali vážně zraněného muže do Fakultní nemocnice Ostrava.

"Dechová zkouška nebyla u řidiče vzhledem k jeho zranění možná a tak byl nařízen odběr krve ve zdravotnickém zařízení. Další okolnosti, příčiny tragické nehody prověřují ostravští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu usmrcení z nedbalosti," uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

"Na místě zasahovala jednotka HZS MSK ze stanice Frýdek-Místek se dvěma vozy. Hasiči pomohli zdravotníkům s resuscitací, poté asistovali při nakládání havarovaného automobilu na odtah a uklidili komunikaci. Ze strany HZS MSK byl zásah na místě události ukončen 13 minut před 15. hodinou," doplnil mluvčí hasičů Jakub Kozák.