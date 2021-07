Tragédie na svatbě ve Velké Británii. Ženich zemřel přímo u oltáře

Měl to být nejhezčí den jejich života, ale změnil se v ten nejhorší. 57letý Paul Wynn zkolaboval, když zrovna stál u oltáře a čekal na svou nevěstu. Vzít si měl svou partnerku Alison, se kterou byl 21 let. Zachranářům se už nepodařilo ženicha oživit.

Obrovskou tragédii zažili hosté svatby, která se minulý týden konala ve Skotsku. 57letý Paul Wynn, otec 11 dětí, u oltáře zkolaboval a na místě i zemřel. A to ve chvíli, kdy k oltáři pomalu přicházela nevěsta.

"Kdybych věděla, že nemáme čas, snažila bych se svatbu zorganizovat ještě rychleji," řekla smutná Alison webu Daily Mail.

K oltáři ji vedla jejich nejstarší dcera Sandy. Paul už nevydržel stát, tak jej posadili do křesla. Když se k němu nevěsta přiblížila, viděla, že v křesle zkolaboval.

"Zkoušela jsem volat jeho jméno, ale neotáčel se, nepodíval se na mě a já poznala, že něco je špatně," dodala.

Paul a jeho partnerka Alison nicméně věděli, že jeho poslední den se blíží. V květnu byla totiž Paulovi diagnostikována rakovina slinivky a jen osm dní před svatbou lékaři muže informovali, že nemoc přešla do terminální fáze. Rozšířila se totiž i do jater a do plic.

Právě rychle postupující zákeřná nemoc byla podle britského deníku Daily Mail důvodem, proč se pár rozhodl po 21 letech společného života uspořádat svatbu.

Lékaři muži řekli, že žít bude ještě asi šest až osm týdnů, smrt ale byla mnohem rychlejší. Paul už tak nestihl říct ano své partnerce Alison, která si už před pár lety změnila příjmení na Paulovo.

