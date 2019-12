Tragédie při rallye znovu u soudu: Ani po sedmi letech není jasno!

Před soudem znovu stanul traťový komisař Petr Plášek, kterému za usmrcení a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí až šest let vězení. "Velice mě to mrzí. Už je to sedm let a ta tragédie se mi pořád připomíná, mám ji pořád v hlavě," řekl u soudu Plášek.

Kromě Pláška čelí obžalobě i ředitel závodu Petr Bujáček, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel, delegát bezpečnosti Václav Filip a hlavní činovník pro bezpečnost Miroslav Smolík, kteří podle žalobci byli zodpovědní za organizaci a zabezpečení závodu a kontroly před jeho startem.

K neštěstí došlo 10. listopadu 2012, kdy při závodě zahynuly čtyři dívky. Nejmladší bylo sedm let, dalším dvěma 18 a nejstarší z dívek 20 let. Soudy se tímto případem v minulosti již několikrát zabývaly, žádný rozsudek ovšem nebyl pravomocný a souzený byl dříve pouze Plášek.

Řidič vozu, který vylétl z tratě, Michael Bartončík, obviněný nebyl, přestože podle policie k nehodě kromě povětrnostních podmínek přispěla i jeho chyba. U soudu neskončil ani pořadatel závodu, který podle policie nijak nepochybil.

Majitel auta tvrdil, že byl před závodem, kdy ho Bartoníčkovi pronajímal, v pořádku. Roku 2016 dospěl okresní soud v Uherském Hradišti k rozhodnutí, že traťový komisař měl dívky vykázat z místa, kde jim hrozilo nebezpečí. Plášek tehdy dostal 18měsíční podmínku. Brněnský krajský soud rozsudek ale zrušil a případ se vrátil k došetření ke státnímu zástupci.

Podle soudu bylo školení traťových komisařů hrubě nedostatečné a pochybili zejména pořadatelé, když nezajistili bezpečnost diváků, nepostarali se o dostatečnou informovanost obyvatel Lopeníku a neupozornili je na riziková místa na samotné trati.

Chyba samotného Pláška je dle rozhodnutí krajského soudu ve srovnání s pochybením pořadatelů mizivá. Okresní soud tak musí rozhodnout znovu. Hlavní líčení je naplánováno na středu a na čtvrtek.