Tragédie u Nových Hradů: Tři mladí muži zemřeli po nárazu do stromu

Náraz do stromu u Nových Hradů na Českobudějovicku nikdo v autě nepřežil. Seděli v něm tři mladí muži od 18 do 22 let. Policie příčinu tragédie zjišťuje, vyloučená není ani příliš vysoká rychlost.

Tragická nehoda se stala mezi obcemi Byňov a Nové Hrady na Českobudějovicku v sobotu přibližně o půl sedmé večer.

"Po smrti jsou bohužel tři velmi mladí muži, jsou to ročníky 2002 až 1998. Pravděpodobně to vypadá, že příčinou byla rychlost jízdy po projetí táhlou levotočivou zatáčkou. Auto nejprve narazilo do vzrostlého dubu a po pár metrech čelně do dalšího stromu," řekl TN.cz policejní mluvčí Milan Bajcura.

Dva muži zemřeli bezprostředně po nárazu, jednoho se podařilo hasičům ještě vyprostit. "Záchranáři se ho na místě snažili resuscitovat, bohužel nebyli úspěšní a i třetí mladý muž zemřel," upřesnila mluvčí záchranářů Petra Kafková.

Silnice má zůstat uzavřená až do jedenácti hodin večer. Řidiči mají úsek objet přes obec Štiptoň.