Tragédie v Chorvatsku! Kvůli telefonu od šéfa nechal otec v autě malé dítě

Obrovská tragédie se v úterý stala v Chorvatsku. Otec tam nechal celý den v autě pětiletého syna. Chlapce měl odvézt do školky, po cestě na to ale zapomněl a odjel do práce. Když se vrátil k autu, tak už bylo pozdě.

Chorvatskem otřásla velká tragédie. Ve městě Knin, které má zhruba 11 tisíc obyvatel, zemřel pětiletý chlapeček. Jeho otec ho totiž nechal celý den v autě, na které svítilo slunce. Teploty se ve městě pohybovaly kolem 28 stupňů.

V úterý kolem 15. hodiny dostali chorvatští záchranáři hlášení o dítěti v bezvědomí v jednom ze zaparkovaných aut. Okamžitě vyrazili na místo, chlapečkovi už ale nešlo pomoci.

Podle místního deníku Šibenski.hr měl 34letý muž chlapce odvézt ráno do školky. Po cestě mu ale zavolal jeho šéf a muže to vyvedlo z míry natolik, že místo do školky zamířil rovnou do práce. Tam zaparkoval a chlapce, který během cesty zřejmě usnul, ve voze nechal. Že je něco špatně, zjistil až když mu zavolala jeho manželka, která chtěla chlapce vyzvednout ze školky.

Policie ve středu informovala, že vyšetřování 34letého muže bylo ukončeno. Policisté podle deníku Dnevnik.hr zjistili, že otec hrubě zanedbal svou rodičovskou povinnost. Jeho nezodpovědné zacházení vedlo k chlapcově smrti. Muž byl umístěn do vazby.

Firmy se snaží podobným tragédiím zabránit. Na trhu už například existuje autosedačka, ve které na dítě v autě nezapomenete. Podívejte se: