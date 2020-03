Tragédie v Německu! Ministr financí Hesenska se zabil kvůli strachu z krize

Tělo našli už v sobotu ráno, kvůli rozsahu zranění jej nebylo možné okamžitě identifikovat. Později policisté zjistili, že šlo o ministra financí spolkové země Hesensko Thomase Schäfera. Podle prvotních závěrů vyšetřování spáchal sebevraždu. Policie případ zatím více nekomentovala.

Schäfer zřejmě ale zanechal dopis na rozloučenou, kde svůj čin vysvětluje, uvedl list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Podle webu Deutsche Welle měl Schäfer velké obavy z toho, co ekonomice způsobí pandemie koronaviru. V Hesensku leží i finanční centrum Německa - Frankfurt.

"Jeho největší obavy spočívaly v tom, jestli dokáže naplnit velká očekávání lidí, hlavně pokud jde o finanční pomoc. Pro něj zjevně nebylo cesty ven. Byl zklamaný, a tak se nás rozhodl opustit. To nás šokovalo. Chceme jeho nejbližším příbuzným vyjádřit nejupřímnější soustrast," sdělil ministerský předseda spolkové země Hesensko Volker Bouffier.

Podle Deutsche Welle byl Schäfer největším favoritem na to, aby křesťanské demokraty vedl za tři roky do zemských voleb, pokud by se Volker Bouffier rozhodl post ministerského předsedy Hesenska neobhajovat.

Ministrem financí Hesenska byl Schäfer deset let. Předtím během hospodářské krize koordinoval finanční pomoc pro automobilku Opel. Ještě předtím pracoval jako tajemník několika ministrů hesenské zemské vlády.

Schäfer byl ženatý, s manželkou měli dceru a syna. Na jeho smrt reagují přední němečtí politici. "Zpráva o náhlé smrti Thomase Schäfera nás v CDU všechny šokovala. Zasáhla nás, šokovala a rozesmutněla. Nyní jsou všechny naše myšlenky a modlitby s jeho rodinou," uvedla stranická šéfka Annegret Krampová-Karrenbauerová.