Tragédie ve Vrútkách: Do školy přišel mrazivý dopis, že zemřou další lidé!

Je to už téměř rok, co měl na Základní škole ve Vrútkách na Slovensku bývalý žák pobodat žáky a učitele a zabít zástupce ředitele. Policie tehdy podezřelého zastřelila, tím ale případ neskončil. Jak se nyní ukázalo, po smrti útočníka někdo poslal do školy výhrůžný dopis, který slibuje pomstu. Policie pátrá po svědkovi, který by mohl zásadně pomoct při vyšetřování.