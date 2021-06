Tragédie ve Vrútkách: Rok po útoku chrání školu neprůstřelné dveře

Brutální útok ve slovenských Vrútkách se odehrál loni 11. června. Policie zastřelila 22letého bývalého studenta Ivana, který rozbil sklo na vchodových dveřích do školy a s nožem v ruce vtrhl do třídy.



Tam zaútočil na učitelku a 10leté děti. Na pomoc jim přiběhl učitel Jaroslav Budz, kterého ale útočník vážně zranil. Zranil také učitelku a čtyři žáky. Záchranáři se Jaroslava pokoušeli oživit, ale bylo už pozdě, na místě zemřel. Více se dočtete v tomto článku na TN.cz.



Rok po otřesné události chrání vstup do školy neprůstřelné sklo a videovrátný, uvedl portál tvnoviny.sk. Na dveřích do každé třídy je nyní také koule místo kliky. Slovenské ministerstvo vnitra také uvedlo, že posílilo počet školních zaměstnanců o téměř 3000 psychologů, asistentů a dalších podpůrných pracovníků. Z rozpočtu na to šlo 82 milionů eur, tedy asi 2,1 miliardy korun.



Každý v malém, osmitisícovém městě se s tragédií vyrovnává po svém. "Nic velkého či pompézního se neorganizuje ani na úrovni školy, ani města. Na druhé straně vím, že po soukromé linii jsi každý uctili památku Jaroslava Budzi a budeme na něj vždy vzpomínat," řekl primátor města Branislav Zacharides.



"Spolupracujeme s Nadací Markíza na projektě Odpíšeme Ti, jehož cílem je poradenství dětem a žákům, které se střetli se šikanou," uvedla Michaela Domorák Barnová z ministerstva školství. Školáci se prostřednictvím projektu mohou spojit s psychologem, který jim může pomoci s jejich úzkostmi, závislostmi či pokud se stali obětmi násilí.