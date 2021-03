Tragická nehoda autobusu v Polsku: Pět mrtvých a desítky zraněných

Tragédie se stala na jihovýchodě Polska. Autobus směřující na Ukrajinu projel dálniční bariéry a spadl do příkopu. Při nehodě zemřelo nejméně pět lidí. Polští záchranáři informovali, že dalších osm lidí je ve vážném stavu, píše The First News.



"Poté, co jsme zkontrolovali všechny nemocnice, kam byly zraněné osoby převezeny, se ukázalo, že pět lidí utrpělo smrtelná zranění. Původní informace byla, že zemřelo šest lidí,“ sdělil mluvčí podkarpatského vojvodství Michał Mielniczuk.



Záchranáři také řekli, že řada cestujících nebyla připoutaná. "Při nehodě mnoho cestujících spalo, většina z nich ovšem nepoužila bezpečnostní pásy," dodali záchranáři. V autobuse měli být většinou mladí lidé, kteří cestovali za prací.



Autobus jel na pravidelné lince mezi polskou Poznaní a ukrajinským Chersonem. Mnoho Ukrajinců jezdí za prací do Polska, čímž vyplňuje mezery na trhu práce v zemi.