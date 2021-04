Tragická nehoda na Královéhradecku. Žena zemřela, dítě je vážně zraněné

Událost se stala v úterý krátce před čtvrtou hodinou ráno na silnici I. třídy u Nového Města ve směru na Hradec Králové. "Čelně se tam srazilo osobní auto s nákladním vozem,“ řekla policejní mluvčí Lucie Konečná.



Nehodu nepřežila řidička osobního auta, vážně se zranilo také šestileté dítě, které se ženou cestovalo. "Žena za volantem při střetu utrpěla vážná zranění a zemřela. Dítě, které zřejmě bylo v okamžiku srážky na zadním sedadle, bylo těžce zraněné a od počátku v bezvědomí,“ informovali na facebooku královéhradečtí záchranáři.



Zdravotníci zraněné dítě uvedli do umělého spánku a okamžitě zavedli krevní transfuzi. Po stabilizaci jej následně transportovali do královéhradeckého traumacentra. Devětačtyřicetiletý řidič náklaďáků se zranil lehce. "Po poskytnutí potřebné péče jej záchranáři převezli k dalšímu vyšetření do Fakultní nemocnice,“ doplnili zdravotníci.



Policisté u řidiče náklaďáku provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Příčiny a okolnosti tragické události nyní vyšetřují kriminalisté.



