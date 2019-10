Tragická nehoda v Hradci. Cyklista (†70) nepřežil srážku s náklaďákem

Policisté hlášení o nehodě přijali po 14. hodině odpoledne. Cyklista a nákladní vůz se měli srazit ve Vážní ulici v Hradci Králové.

"Na místo spolu se záchranáři vyrazilo okamžitě i několik policejních hlídek. Z důvodu vyšetřování dopravní nehody a kvůli zabezpečení místa pro práci složek IZS musely policejní hlídky dočasně z Vážní ulice odklánět dopravu," uvedla mluvčí královéhradeckých policistů Magdaléna Vlčková.

Sedmdesátiletý muž bohužel na místě zemřel. Příčiny a okolnosti nehody, a také to, co jí předcházelo, teď vyšetřují policisté. Práci jim velmi usnadní to, že nehoda měla několik očitých svědků.