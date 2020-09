Tragická smrt na Třebíčsku. Z vlaku za jízdy vypadl mladý muž

Tragédie se stala v neděli večer nedaleko nádraží u obce Studenec na Třebíčsku. Zničehonic přímo za jízdy z vlaku vypadl mladší muž. Svědci okamžitě zalarmovali záchranné složky. Přivolaní hasiči desítky minut propátrávali okolí trati. Nakonec muže našli. Oživit se ho, ale už nepodařilo ani záchranářům. Provoz na trati mezi Brnem a Jihlavou byl dočasně uzavřen.

Co se na místě přesně stalo vyšetřují policisté, mohlo by jít o sebevraždu nebo nešťastnou nehodu. Kriminalisté na místě několik hodin sbírali stopy. Cestující museli využívat náhradní dopravu. Podle dosavadního vyšetřování je velmi nepravděpodobné, že by na jeho smrti nesl vinu někdo cizí.