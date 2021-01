Tragická smrt pilota na Bruntálsku! Přecenil se, ukázalo vyšetřování

Po čtyřhodinovém letu se stroj, který vzlétl z letiště v Mikulovicích, zřítil na pole. Místní to popisovali, jako by vybuchl.

Větroň pilotoval 64letý muž z Polska. K místu nehody přijel i jeho syn a čekal na informace. Pak se potvrdila ta nejhorší varianta. Teď je jasné proč. Podle Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod byl příčinou tragické události souběh několika faktorů.

Pilot pravděpodobně podcenil vliv hypoxie na organismus. Ve výšce nad 4 000 metrů nad mořem musejí piloti kvůli tomu použít kyslíkové vybavení. Podle vyšetřovatelů muž pravděpodobně neměl potřebnou výbavu.

Nad prahem hypoxických poruch je nutné vdechování kyslíku, a to buď maskou, polomaskou, případně takzvanými kyslíkovými brýlemi, které jsou zavedeny do nosních otvorů. Dle údajů, které zjistila komise, měl ale pilot hadičku zavedenou do dutiny ústní, neupevněnou, pouze drženou mezi zuby.

To vše může stát za tím, že kluzák překročil maximální rychlost a pilot ztratil nad strojem kontrolu. Ten se pak ve vzduchu rozpadl a spadl na zem. Trosky byly rozptýleny na několika stech metrech.