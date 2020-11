Tragický závěr týdne na silnicích! Od pátku zemřelo už osm lidí

Osm životů vyhaslo od pátku na českých silnicích. Zatím poslední smrtelná nehoda se stala v neděli na Jindřichohradecku mezi obcemi Hospříž a Otín po třetí hodině odpoledne.

"Řidič osobního vozidla Ford Focus jedoucí od Jinřichova Hradce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu mokré komunikace. V zatáčce vyjel mimo silnici, levým bokem narazil do stromu a následně se na něj střechou převrátil. Na místě zemřel," řekl TN.cz mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.

Kvůli vyšetřování policie silnici uzavřela, řidiči mají místo objet přes Blažejov a Člunek.

V sobotu večer zemřeli po nárazu do stromu na Českobudějovicku tři mladí muži ve věku od 18 do 22 let. "Auto nejprve narazilo do vzrostlého dubu a po pár metrech čelně do dalšího stromu," uvedl k tragédii Bajcura.

Další čtyři životy si v pátek odpoledne vyžádal čelní střet kamionu s dodávkou mezi Hradcem Králové a Vysokým Mýtem.

Dodávka podle policie zřejmě přejela do protisměru, kde se čelně střetla s kamionem. "Prověřováním nehody jsme zjistili, že řidič dodávkového vozidla měl při jízdě v protisměru předjíždět jiný automobil," uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.