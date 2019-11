Tragické pondělí na českých silnicích! Zemřelo nejvíce lidí za posledních 2,5 roku

Jen na jihu Moravy zemřelo při dvou odpoledních nehodách pět lidí. Nejprve jihomoravští policisté vyjeli k nehodě tří aut u Pavlic na Znojemsku. Řidič osobního auta s rakouskou poznávací značkou se rozhodl v nepřehledném úseku předjíždět.

V protisměru se ale srazil s autem, ve kterém cestovala matka s malým dítětem. Po čelním střetu pak podle policie došlo k nárazu do dalšího auta.

"Následky této nehody jsou velmi smutné. Na místě přišli o život tři cestující z vozidla Audi A6 a další jejich spolucestující byla převezena do nemocnice. Ve vozidle VW Passat přišla o život 26letá řidička, která cestovala se svým malým dítětem. To bylo letecky transportováno do nemocnice. Také řidič ze škodovky utrpěl zranění," popsala mluvčí policie Kamila Haraštová.

Jen o pár hodin později vyrazili jihomoravští policisté k nehodě na devátém kilometru dálnice D2. Zemřel řidič havarovaného auta, spolujezdkyně byla převezena do nemocnice.

Smrtelnou nehodu řešili také zlínští policisté v Otrokovicích. Mladý řidič Seatu dostal ve vysoké rychlosti smyk, v protisměru se pak čelně srazil s dalším autem.

"Řidiči obou vozidel utrpěli těžká zranění. Těžké zranění utrpěla i pětadvacetiletá spolujezdkyně ve vozidle Škoda Octavia a spolujezdkyně stejného věku ve vozidle Seat, která seděla na zadním sedadle. Ta bohužel svému zranění po příjezdu do nemocnice podlehla. Lehké zranění utrpěl čtyřiadvacetiletý spolujezdec z vozidla Seat," sdělila mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

K tragické nehodě vyjeli také policisté z Ústeckého kraje. V Libochovicích srazil popelářský vůz pracovníka technických služeb, ten bohužel na místě zemřel.

V pondělí v noci pak vyjeli k tragické nehodě jihočeští policisté. U Libínského sedla srazila dodávka chodce, který zemřel na místě. "Chodec šel po silnici v neosvětleném úseku ve správném směru, bohužel bez jakýchkoliv reflexních doplňků. Řidič vozidla se mu nedokázal včas vyhnout," přiblížil okolnosti nehody Jiří Matzner.