Tragický konec konfliktu v Jihlavě: Pobodaný muž zemřel v nemocnici

Událost se stala v sobotu odpoledne v centru Jihlavy. Dva muži se tam totiž pohádali a jeden druhého měl proto pobodat. "V současné době stále dokumentujeme, co se v prostoru domu a v lokalitě jeho okolí přesně odehrálo, a co předcházelo konfliktu obou mužů,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.



Pobodaného muže v kritickém stavu převezli záchranáři do jihlavské nemocnice. Tam však zemřel. Smutnou zprávu potvrdila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Podle informací TV Nova měl zraněný několik bodných poranění v horní polovině těla. Druhého muže zadrželi policisté. "Další informace není možné poskytnout vzhledem k fázi prověřování. Přesnější informace poskytneme, jakmile to bude možné,“ uzavřela Kroutilová.



Co bylo příčinou údajného konfliktu, kriminalisté stále zjišťují. Podle některých svědků mohlo jít o vyřizování osobních účtů. Podezřelý je ve vazbě. Obviněn by mohl být z vraždy a za ni mu může hrozit až 20 let vězení, případně výjimečný trest.