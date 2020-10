Tragický víkend na silnicích. Při nehodách zemřelo nejméně šest lidí

Od sobotního rána přišlo na českých silnících o život už několik lidí. Na Zlínsku zemřely po nárazu do stromu dvě ženy. Poblíž Klatov na Plzeňsku se stala nehoda dvou motorkářů. Na Břeclavsku zase srazilo auto chodce.

Silnice v Česku mají za sebou tragický víkend. Od soboty zemřelo v důsledku dopravních nehod nejméně šest lidí. V sobotu večer se na poli v katastru obce Mladé Bříště převrátil traktor. Přestože na místo byli ihned vysláni zdravotníci, těžce zraněnému muži už nebylo pomoci.

Tragicky bohužel skončila také dopravní nehoda poblíž obce Kostice na Břeclavsku. Krátce po půl druhé hodině ráno totiž na silnici ve směru na Břeclav srazil osobák chodce. Sražený muž na místě zemřel. Při nehodě nejspíše hrálo roli špatné počasí, v místě totiž panovala hustá mlha.

Další smrtelná nehoda se stala v neděli ráno u Jasenné na Zlínsku. Řidička se svým autem narazila čelně do stromu a skončila s ním na střeše. Vůz hned poté začal hořet. Hasiči z auta vytáhli dvě mrtvé ženy. "Řidička osobního auta při jízdě od Vsetína do Vizovic v levotočivé zatáčce z důvodu vysoké rychlosti čelně narazila do stromu a s vozem skončila na střeše. Ten začal po havárii hořet,“ popsala událost policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Dva lidské životy vyhasly také při dopravní nehodě na Klatovsku. Poblíž obce Žinkovy se srazili dva motorkáři. "U jedné z motorek došlo k zahoření, motorkář byl zasažen na celém povrchu těla a na místě podlehl těžkým zraněním. Druhý motorkář utrpěl velmi vážná zranění neslučitelná se životem,” uvedla pro TN.cz mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

