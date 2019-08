Traktorista se podruhé narodil. Při práci na poli najel na funkční minu

Obrovské štěstí měl traktorista v obci Nová Vieska na jižním Slovensku. Při práci na poli totiž zavadil o funkční dělostřeleckou minu. Chyběly pouze milimetry a munice z druhé světové války by vybuchla.

Mělo to být klasické obdělávání půdy na polích v Nové Vieske v okresu Nové Zámky. Poklidnou práci ale traktoristovi narušila srážka se starou funkční dělostřeleckou minou. Jako zázrakem se však neaktivovala, informovala televize Markíza.

Zapálila se ale prachová náplň, od které začal hořet porost na poli. "Podle vyjádření pyrotechnika by případný výbuch dokázal jednoduše zničit celý traktor," uvedli slovenští policisté na facebooku.

Z obavy, že by mina mohla při převozu explodovat, byla zneškodněna na místě. Podle zemědělců však nejde o nic neobvyklého. "Dvakrát jsem našel starou funkční munici. Bojím se, ale co se dá dělat. Dám to na bok a jedu dál," popsal další z traktoristů.