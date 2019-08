Tramvajová vozovna se rozpadá! K zemi ji pošle 126 kilogramů trhaviny

V sobotu dopoledne padne k zemi 70 let stará hala vozovny v Hloubětíně kvůli havarijnímu stavu střechy. Odstřel můžete sledovat v přímém přenosu na webu TN.cz.

Přesný čas odstřelu zatím není jasný. "Střelmistr ho určí až na místě, podle situace a bezpečnosti," řekla mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková, podle které by to však mělo být nejpozději do 12. hodiny. Území okolo vozovny Hloubětín bude hlídat Policie ČR ve spolupráci s městskou policií.

Halu pošle k zemi 126 kilogramů trhaviny. Odstřel potrvá od zmáčknutí tlačítka po výbuch poslední nálože devět sekund. Po odstřelu střechy budou pokračovat bourací a odklízecí práce až do konce roku.

V areálu vznikne nová vozovna pro odstavování tramvají a jejich opravy. Stavba bude rozdělena do čtyř etap. Do konce roku 2022 pak má vzniknout nová hala a dílny. Přestavba hloubětínské vozovny bude stát přibližně 1,8 miliardy korun.