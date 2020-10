Trapas v Bruselu. Zmatený Matovič se po projevu chytal za hlavu! VIDEO

"Já nevím, jak mám začít," přiznal viditelně nervózní Matovič hned úvodem. Poté, co chvíli hledal slova, ze sebe projev nakonec dokázal vysoukat. Často se však zadrhával a ze záznamu je patrné, že si není jistý, co vlastně má říct. Záznam jeho vystoupení zveřejnil slovenský portál tvnoviny.

"Tenhle summit může být začátkem něčeho velmi pěkného v našem společném evropském domě, protože náš závazek, že se budeme k naší přírodě chovat více přátelsky, budeme více ekologičtí, je určitě správný. Závazek a dobrá diskuze. Těším se dnes, ačkoli dnes se nerozhodne, ani zítra, možná rozhodneme až na prosincovém summitu," chrlil ze sebe slovenský premiér.

Přislíbil, že se v diskuzi ohledně klimatické krize bude ptát, jak EU jako celek plánuje dosáhnout ekologického cíle, kdo ho zaplatí a jakým způsobem budou členové EU tlačit na obchodní partnery v Asii a Americe.

"Protože když my budeme za deset roků pomalu zelenější než stromy, když to tak trošku odlehčím, a zároveň naši partneři si budou z přírody dělat nadále něco, co je možné…" pokračoval Matovič a poté se zadrhl.

"Můžeme ještě jednou?" ptal se kameramanů. Po chvíli to zkusil ještě jednou v angličtině a s hrůzou zjistil, že zmatený projev už zpátky nikdy nevezme. "Live? Oh no!" vyhrkl anglicky hned poté, co se dozvěděl, že kamery celou dobu jedou naostro.

Zoufalý premiér se vzápětí chytil za hlavu. Pokusil se situaci zachránit tím, že své vyjádření přednesl znovu a tentokrát plynule a bez zaškobrtnutí. Bohužel už bylo pozdě – trapas byl na světě.