Pravda o Trávníčkovi: Konečně řekl, jak to má s údajným koncem kariéry

Ještě ve čtvrtek herec Pavel Trávníček v podcastu Frekvence 1 Mezi čtyřma očima zmínil, že končí s herectvím. "Převezmu si vyznamenání a další bod bude, že toho jednou provždy nechám," řekl herec v rozhovoru. Státní vyznamenání mu 28. října udělí prezident Miloš Zeman.

Trávníček ale v pátek už mluvil jinak. S herectvím nekončí a člověk v dnešním světě prý nemůže ani žertovat. "To určitě není pravda. Napsal to někdo, kdo rád píše nepravdy a lži. Toho bl*ce určitě znáte. Je to člověk, který tady obtěžuje všechny. Bydlí u našeho domu a dělá fotky, natáčí. Tento pitomec to napsal, takže ho pozdravujte, a to je vše, co k tomu můžu říct," vyvrátil herec informaci o konci kariéry.

"Ten člověk si vymýšlí pitomosti. Člověk jen zažertuje a hned z toho je tohle. Nevím, kde to vzal. Od někoho to převzal. Tak se to dělá," upřesnil Trávníček.

Herce čeká v příštím týdnu také smutné rozloučení s kolegyní z Popelky Libuší Šafránkovou. "Je to veřejné rozloučení, které je od toho, aby se s ní rozloučili všichni, kteří ji měli rádi. Myslím si, že tam bude dlouhá řada. To poslední sbohem se musí takovým osobnostem projevit. Bude mi moc chybět, ale tak to na světě je. Co se dá dělat," popsal Trávníček.

Zádušní mše a pohřeb v kruhu rodiny a blízkých přátel se bude konat v pátek 25. června v kostele sv. Anežky v Praze na Spořilově. Pro veřejnost budou připraveny velkoplošné obrazovky, na kterých bude možné obřad sledovat.

Jak na Libuši Šafrákovou vzpomínali kolegové? Podívejte se na reportáž: