Trávníčková: Bála jsem se o syna, bylo zamčeno. Policie to vidí jinak

Už několik týdnů se bulvárem prohánějí zvěsti o problémech v manželství Pavla Trávníčka a jeho ženy Moniky. Naposledy to bylo před pár dny, kdy u nich doma dokonce musela zasahovat policie. Co se vlastně dělo, zjišťoval štáb pořadu Život ve hvězdách.

Skoro až pohádkový život plný romantických gest a zamilovaných chvil u Trávníčků pravděpodobně vystřídala krize. V posledních měsících se v médiích řeší údajný milostný trojúhelník mezi Pavlem Trávníčkem, Monikou Trávníčkovou a hudebníkem Jaroslavem Svěceným.

Před pár dny celý příběh dosáhl nového vrcholu. Do mnichovického domečku Trávníčkových v sobotu po půlnoci Monika zavolala policii, když se zrovna vracela z vystoupení Jaroslava Svěceného. Podle jejího vyjádření jí Pavel nezvedal telefon a ona se nemohla dostat domů.

"Potvrzuji, že jsem policii volala z toho důvodu, že jsem měla strach o manžela a malého, neboť mi nereagoval na telefon a pak neotvírali večer. Takže jsem musela přivolat policii, aby zjistili, zda je vše v pořádku a zdali se něco nepřihodilo," popsala Trávníčková pro TV Nova.

Jenže podle vyjádření policie to jen na zamčené dveře nevypadá. "V současné době můžeme potvrdit, že v sobotu krátce před druhou hodinou ranní jsme vyjížděli do Mnichovic k narušení občanského soužití mezi partnery," uvedl mluvčí policie Praha – venkov Zdeněk Chalupa.

Narušení občanského soužití mezi partnery ale může být ledacos. "Jeden jinému ublíží na cti nebo ho zesměšní, či urazí, vyhrožuje mu ublížením na zdraví, nebo se dopustí jiného hrubého jednání," popsal Chalupa.

Skoro to vypadá, že policie navštívila jiný dům. Monika se totiž i nadále snaží všechny ujišťovat, že u nich doma opravdu žádná krize nehrozí. "Jsou to nepravdivé informace, média si to vymyslela a musím říct, že u nás je všechno v pořádku. Je to pomsta jedné osoby, která nám zamezuje naši práci a nebudu to dál komentovat," stojí si za svým Monika. A na svém facebookovém profilu zveřejňuje pozitivní příspěvky:

Odlišný pohled na věc má samotný Pavel Trávníček, ten údajně několikrát kontaktoval média a o krizi mluvil docela otevřeně. Podle Moniky ale nic z toho není pravda. "Ani jeden z nás nekomunikuje s médii a celá kauza je uměle vytvořená, nebudu se k tomu dále vyjadřovat," prozradila Monika v pořadu TV Nova Život ve hvězdách.

Vše by možná docela prostě vysvětlila jedna fotka zamilovaného páru Trávníčkových. Místo toho se na sociálních sítích ve středu objevila Monika v doprovodu "slaměné vdovy" Lucie Gelémové. Určitě si mají o čem holky povídat.

Všechno to odstartoval zmatený příspěvek na sociálních sítích, ve kterém si Pavel Trávníček stěžoval na nevěru manželky s houslistou Jaroslavem Svěceným. Navíc poprosil fanoušky o pomoc. Monika mu prý chtěla odepřít syna Maxmiliána. Po chvíli ale příspěvek zmizel a manželé Trávníčkovi to hodili na útok hackera.

K celé kauze se nechtěl ani jeden vyjádřit, protože jim to prý doporučil právník. Zdálo se, že je krize zažehnána, jenže na povrch se začaly dostávat další informace, které kauzu spíše podporovaly, než vyvracely. Tentokrát za to mohla Moničina delší návštěva u Jaroslava Svěceného. Údajně ale řešili jen pracovní záležitosti, které má jako jeho manažerka na starosti.

