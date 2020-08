Travte léto v Česku, chtěla vláda. Nemocných přibývá, lidé pobyty ruší!

Někteří lidé totiž situaci čím dál více podceňují a výsledkem je pak nárůst případů v posledních týdnech. Aktuálně je nemocných rekordních 4788 lidí. Což je nejvíc od vypuknutí pandemie na začátku března.

Jak to o víkendu vypadalo na většina míst v Česku? Davy lidí ze všech koutů republiky na jednom místě a s tím spojené i vysoké riziko nákazy koronavirem.

"Měli jsme na začátku léta poměrně nízký výskyt a paradoxně to mohlo vést k tomu, že všichni si řekli - nic se neděje. Ale ono to tak není, ten virus tady prostě je a umí si najít ta citlivá místa," varuje hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Ještě před nedávnem vláda vyzývala občany, aby trávili léto v České republice a minimalizovali tak riziko nákazy. Teď se ale dovolená v některých zahraničních zemích vzhledem k počtu nakažených jeví jako bezpečnější varianta.

"Zdá se, že je Česká republika vytížená velmi, v některých lokalitách je lidí opravdu mnoho, ať už je to Sněžka nebo některá další místa, kde se hromadí velké množství lidí. A v zahraničí jsou ta letoviska poloprázdná. To znamená, že je v tuhle chvíli mnohem lepší, pokud si chce někdo odpočinout, aby odjel do zahraničí," má jasno mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

"Určitě si myslím, že v České republice je bezpečno a teď vidíme všude po světě, v Evropě, že se v některých zemích navyšuje ten počet, ale u nás to určitě není problém," uklidňuje vášně premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle ministerstva zdravotnictví by lidé neměli situaci podceňovat, měli by dbát rad hygieniků a dodržovat rozestupy a pravidelně si mýt a desinfikovat ruce.

"Pokud se budeme i v těch kempech chovat podle těch tří zásadních zásad, tak je dobře, že lidi vyjeli na dovolené, zaslouží si je a je to i podpora té české ekonomiky," míní hlavní hygienička.

Podle některých provozovatelů ubytovacích zařízení roste s počtem nakažených i počet těch, kteří své pobyty v českých penzionech a kempech na následující dny ruší.